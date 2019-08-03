Полузащитник «Зенита» может перейти в ПАОК



Санкт-Петербург, 3 августа. Полузащитник «Зенита» Роберт Мак может продолжить карьеру в греческом ПАОКе.

По словам источника Федерального агентства новостей, этот вариант является для футболиста одним из приоритетных, несмотря на серьезный интерес других команд - в частности, речь идет о турецком «Бешикташе». Сообщается, что «Зенит» готов отпустить игрока за разумную сумму - клуб надеется получить за 28-летнего футболиста 2,5 млн евро.

Мак перешел в «Зенит» летом 2016 года из ПАОКа за 3,5 млн евро. Всего он провел 63 матча, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач в составе петербургской команды. В сезоне 2017/18 полузащитник был отдан в аренду в ПАОК. Текущее соглашение игрока с «Зенитом» истекает через год.