Хозяева кафе и магазинов в Москве проклинают организаторов незаконных «гуляний» 3 августа

Москва, 3 августа. Власти Москвы рекомендовали владельцам магазинов и кафе в Мещанском, Тверском и Басманном районах приостановить работу 3 августа из-за возможного проведения оппозицией несогласованной акции.

Предприниматели продолжают жаловаться на убытки из-за незаконных митингов в центре города, которые проводят блогер Алексей Навальный и его соратники.

Владельцы магазинов и кафе в Мещанском, Тверском и Басманном районах рискуют понести новый ущерб из-за разбоя участников акции. Кроме того, бизнесмены переживают за своих клиентов: они не могут гарантировать их безопасность во время массовых беспорядков. Они поясняют, что не стоит исключать риск того, что представителей правоохранительных органов может не оказаться поблизости, чтобы обеспечить защиту.

Районные власти разделяют позицию возмущенных предпринимателей. Перед очередной несанкционированной акцией они разослали местным бизнесменам письма с пометкой «Весьма срочно!». В тексте послания они посоветовали кафе и магазинам временно приостановить работу.

Владельцы организаций возмущены действиями оппозиционеров, ведь суббота — один из наиболее прибыльных дней. На свой страх и риск многие бизнесмены решили не прекращать работу своих учреждений, однако не скрывают беспокойства.

«Мы получили предписание, надеемся, что все пройдет мирно и согласно законодательству РФ», — приводит «Полит.ру» слова управляющей рюмочной «Зинзивер» Полина Каргаленкова.

Напомним, недопущенные до выборов в Мосгордуму кандидаты призывают москвичей к беспорядкам, предлагая выйти на несанкционированную акцию. Оппозиционеры заявляют о якобы нарушении их прав, однако умалчивают, что были не допущены по закону — порог фальсифицированных документов в их подписных листах был превышен. Накануне председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что у 22 не допущенных до выборов в Мосгордуму кандидатов в подписных листах были найдены почти 340 «мертвых душ».