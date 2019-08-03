«Офицеры России» напомнили об уголовной ответственности за участие в незаконной акции

Москва, 3 августа. Организаторы очередной незаконной акции так называемой московской оппозиции планируют подставить пришедших на несанкционированный митинг 3 августа под уголовную ответственность ради пиара. Об этом написал председатель президиума организации «Офицеры России», генерал-майор Сергей Липовой на своей странице в Facebook.

«Из достоверных источников нам стало известно, что организованная преступная группа, осуществляющая подготовку беспорядков в Москве, запланировала подставить несколько десятков человек под уголовную ответственность, чтобы потом это использовать в своей пиар-кампании», — сообщил Липовой.

Генерал-майор рассказал, что организаторы незаконной акции планируют направить людей на перекрытие дорожного движения, чтобы якобы привлечь внимание. Однако на самом деле цель этих действий — парализовать движение общественного транспорта, машин спецслужб, а также подразделений полиции и Росгвардии.

«Так как это один из признаков организации массовых беспорядков, то лица, осуществляющие перекрытия, могут быть привлечены к серьезной уголовной ответственности. Соответственно, появятся еще несколько десятков обвиняемых по уголовному делу, которые в итоге получат по несколько лет колонии. Доказать это будет очень легко, так как на дорогах очень много высококачественных видеокамер», — подчеркнул Липовой.

Кроме того, генерал-майор отметил, что уголовная ответственность будет намного строже, если из-за перекрытий скорая помощь не успеет к больному, и он умрет.

Напомним, предыдущий незаконный митинг так называемой оппозиции прошел в Москве 27 июля. Во время несанкционированной акции участники также пытались воспрепятствовать нормальному движению транспорта в столице, перекрыв Садовое кольцо, однако полиции удалось остановить провокаторов. Отметим, что во время незаконного митинга, который заявлялся как «мирная акция», провокаторы применили перцовый баллончик против полицейских, а также избили сотрудника правоохранительных органов и закидали ОМОН бутылками.

Глава ГУ МВД России по Москве Олег Баранов подчеркнул, что правоохранители обеспечат гражданам необходимую защиту во время нового незаконного митинга. Он заявил, что силовики не позволят провокаторам портить настроение москвичам и туристам 3 августа.

Напомним, что во время несанкционированной акции, прошедшей 27 июля, правоохранители задержали более 1300 человек. После незаконного митинга Следственный комитет возбудил уголовные дела, нескольких фигурантов которых суд уже отправил в СИЗО. Ранее Федеральное агентство новостей рассказало, какая ответственность ждет участников массовых беспорядков, которые устроят провокации на несанкционированной акции 3 августа.

Отметим, что организаторы незаконных митингов пытаются шантажировать избирательные комиссии, правомерно отказавшиеся регистрировать в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы граждан, предоставивших сфальсифицированные подписи.