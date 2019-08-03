Дисквалифицированный Месси пропустит четыре матча сборной Аргентины

Буэнос-Айрес, 3 августа. Футболист сборной Аргентины, нападающий ФК «Барселона» Лионель Месси дисквалифицирован на три месяца, сообщили в пресс-службе Южноамериканской федерацией футбола (КОНМЕБОЛ).

Запрет для Месси на участие в играх сборной вступил в силу 3 августа. Игрок пропустит четыре игры национальной команды, в частности стартовый матч отборочного этапа к чемпионату мира 2022 года. Санкции против него будут действовать три месяца.

По решению КОНМЕБОЛ спортсмен должен будет выплатить штраф в размере 50 тысяч долларов, передает «Газета.ru».

Напомним, причиной наказания футболиста стал инцидент во время матча за третье место Кубка Америки между командами из Чили и Аргентины. Месси стал участником стычки с Гари Меделем, за что аргентинского футболиста удалили с поля. После этого нападающий «Барселоны» обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции. Спустя время форвард принес федерации свои извинения.

Ранее СМИ предполагали, что Месси может быть дисквалифицирован на два года за свои высказывания на завершившемся Кубке Америки. В Южноамерикансой конфедерации, комментируя заявление футболиста, отметили, что «недопустимо делать необоснованные обвинения на турнире, в котором 12 команд участвовали на равных».