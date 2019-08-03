Фотографии провокаторов с незаконных акций в Москве стали появляться на сайте «Уголовка.инфо»

Москва, 3 августа. Портал «Уголовка.инфо», где размещаются данные провокаторов и агрессивно настроенных людей на несанкционированных акциях в Москве, набирает популярность среди интернет-пользователей.

В Сети заработал ресурс, который публикует данные всех, кто примет участие в незаконном митинге в Москве. На сайте размещены фотографии участников, а также их ФИО. Авторы телеграм-канала «Идиот» отметили, что прежде, чем решиться на какие-то необдуманные действия, людям следует тщательно оценить последствия.

«Люди, пошедшие на сегодняшний несанкционированный митинг, обнаружат свои данные на новом сайте с информацией с камер наружного наблюдения. Идиоты», — написали они в одном из постов.

Ранее глава главного управления МВД РФ по Москве Олег Баранов объяснил, что камеры будут отслеживать на несанкционированных акциях «активных» провокаторов. Это необходимо для того, чтобы обезопасить жителей и гостей столицы. Руководитель ведомства заверил, что силовики не позволят портить людям настроение.

«Повторно предупреждаем, что указанная акция незаконна, — обратился он в потенциальным участникам беспорядков. — Предлагаем горожанам и гостям столицы воздержаться от участия в ней. Напоминаем, что за организацию несогласованных публичных мероприятий и участие в них предусмотрена ответственность».

Ранее власти Москвы разослали письма владельцам магазинов и кафе в Мещанском, Тверском и Басманном районах с рекомендацией приостановить работу 3 августа из-за возможного проведения оппозицией несогласованной акции.

Напомним, недопущенные до выборов в Мосгордуму кандидаты — соратники блогера Алексея Навального призвали москвичей к беспорядкам, предлагая выйти на несанкционированную акцию. Оппозиционеры заявляют о якобы нарушении их прав, однако стараются не тиражировать тот факт, что были не допущены по закону — порог поддельных документов в их подписных листах был значительно превышен. Накануне председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов констатировал, что у 22 не допущенных кандидатов в подписных листах были найдены почти 340 «мертвых душ».