Полиция защитит москвичей и гостей столицы от митингующих провокаторов

В субботу в Москве состоится незаконная акция, организованная так называемыми оппозиционерами. Они протестуют против недопуска ряда кандидатов на выборы в Московскую городскую думу, хотя любой, кто правильно подготовил документы, был зарегистрирован. Тем не менее, провокаторы, вместо того, чтобы привлекать квалифицированных юристов и правильно все оформить, предпочли вывести людей на улицы. Правоохранители защитят жителей и гостей столицы от любых провокаций, заявил глава ГУ МВД России по Москве Олег Баранов. Руководитель ведомства добавил, что силовики не позволят портить людям настроение.

Очевидно, что самых «активных» провокаторов полиция будет задерживать, в этом нет никаких сомнений, ведь участники незаконного митинга намеренно портят гражданам досуг и настрой, а также угрожают их безопасности.

Стоит отметить, что система камер видеонаблюдения в Москве впервые будет использована в полную силу в районе проведения незаконного митинга. Оборудование позволит установить личность каждого, кто пришел на незаконную акцию.

Ранее полиция повторно предупредила «активистов» о том, что готовящийся митинг является несогласованным.

«Повторно предупреждаем, что указанная акция незаконна. Предлагаем горожанам и гостям столицы воздержаться от участия в ней. Напоминаем, что за организацию несогласованных публичных мероприятий и участие в них предусмотрена ответственность», — рассказали в МВД.

Напомним, причиной незаконного митинга стали выборы в Московскую городскую думу. Сторонники одиозного блогера Алексея Навального пошли на фальсификацию документов, нарушив действующее российское законодательство. Несмотря на то, что действия фальсификаторов изначально были глупы и бесполезны, они все же вывели людей на улицы 27 июля, причем пытались подтолкнуть своих сторонников к провокациям.. И, к сожалению, им это удалось — один из провокаторов, например, бросил мусорный бак в представителя правоохранительных органов. Теперь он будет осужден в соответствии с законом.