Появилось видео с дракой россиян на борту рейса Стамбул — Екатеринбург

Стамбул, 3 августа. Россияне устроили драку на борту рейса Стамбул — Екатеринбург авиакомпании Turkish Airlines. Конфликт разбушевавшихся пассажиров попал на видео.

Как сообщил один из очевидцев, потасовка началась во время рассадки пассажиров, однако причина конфликта неизвестна. По словам свидетеля, первой в драку полезла женщина, затем ее ударил по лицу седой мужчина. За женщину вступился еще один мужчина, и в потасовку оказались втянуты несколько пассажиров. Очевидцы пытались успокоить дерущихся и объясняли, что из-за потасовки задержат вылет. В итоге трех разбушевавшихся россиян, в том числе предполагаемую зачинщицу конфликта, сняли с рейса.

Из-за инцидента вылет задержали примерно на 45 минут. Как рассказал очевидец конфликта E1.RU, около 10 минут занял поиск багажа авиадебоширов. Остальных пассажиров без происшествий отправили в Екатеринбург, сообщает телеканал «360».

Ранее сообщалось о мужчине, который устроил драку на борту самолета, летевшего из Туниса в Москву. В отношении авиадебошира возбудили уголовное дело.