Эксперты рассказали, как выбрать вкусный арбуз

Москва, 3 августа. Начальник управления Московской инспекции по качеству продукции Нина Зайцева рассказала, как выбрать вкусный арбуз.

3 августа весь мир отмечает День арбуза. В связи с этим эксперты поделились главными правилами выбора спелой ягоды. Первое, что должно броситься в глаза при покупке — внешний вид плода.

«У зрелого арбуза должна быть блестящая поверхность с ярко выраженным рисунком на коре, засохший хвостик», — приводит слова Зайцевой РИА Новости.

Затем следует протестировать арбуз на ощупь — это можно сделать с помощью постукивания по коре. При ударе ладонью спелый арбуз вибрирует. Если ударить по коре согнутым пальцем — раздается умеренно глухой звук. Еще один способ проверить ягоду путем физического воздействия — сжать вдоль продольной оси. Если в этот момент раздается слабый хруст — в ваших руках вкусный плод.

Есть советы и для тех, кто не любит покупать целый арбуз, а предпочитает приобретать его по частям. Выбирая разрезанный арбуз, обратите внимание на его мякоть. Начинка должна быть красная, с семенами черного или коричневого цвета, без слизи. Специалисты отмечают, что из-за повышенного содержания сахарозы мякоть ягоды должны быть сладкой на вкус.

Зайцева при этом подчеркнула, что эксперты все-таки советуют приобретать целый, не разрезанный арбуз.

Советы по выбору «главного вкуса августа» ранее дали в Роспотребнадзоре. В ведомстве также посоветовали обратить внимание на внешность арбуза, а также на его «музыкальность» при ударах. Эксперты добавили, что не стоит обходить вниманием светлое пятно на боку плода — оно должно быть максимально желтым или оранжевым. По мнению специалистов Роспотребнадзра, лучше всего брать арбуз среднего размера.