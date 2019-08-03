Путин смягчил закон о «шпионских устройствах»

Москва, 3 августа. Президент РФ Владимир Путин подписал законодательные акты, уточняющие определение «шпионские устройства». Документы, опубликованные на официальном интернет-портале правовой информации, позволят смягчить соответствующие законы и избежать необоснованных обвинений граждан в шпионаже.

Утвержденные Путиным поправки коснулись Уголовного кодекса (УК) и Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), сообщает «Газета.ru». Теперь к специальным техническим средствам, которые предназначены для скрытого получения информации, относятся «приборы, системы, комплексы, устройства, специальные инструменты для проникновения в помещения». При этом вся эта техника должна соответствовать одному условию: устройствам должны быть намеренно приданы свойства для обеспечения скрытого получения информации без ведома ее обладателя. Соответствующее определение теперь обозначено в УК РФ.

Также к кодексу добавились примечания, согласно которым к «шпионским устройствам» нельзя отнести технику для аудиозаписи или фото и видеосъемки, находящуюся в свободной продаже, сообщает KP.RU. Уточняется, что такие приборы не должны иметь маскировки, скрывающей их настоящую функцию. Исключения составят устройства, которые после доработки позволяют собирать информацию, составляющую личную, семейную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну без ведома ее обладателя.

Обозначенные выше примечания дополнили статью 138.1 УК РФ о незаконном обороте специальных технических средств, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, передает «Царьград». Ссылку на Уголовный кодекс с уточненными определениями добавили и в соответствующую статью КоАП РФ. Это означает, что приобретение устройств, описанных в УК, не повлечет за собой наложение административного штрафа.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал закон, увеличивающий штрафы в сфере эксплуатации радиоэлектронных средств. Документ предусматривает увеличение штрафов за нарушения при проектировании, изготовлении и установке радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, а также вводит штраф за установку таких средств и устройств не по месту фактической регистрации.