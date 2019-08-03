В Сети обсуждают мать жениха, пришедшую на свадьбу в платье невесты

Москва, 3 августа. В Сети активно обсуждают снимок со свадьбы, на которую невеста и мать жениха пришли в практически абсолютно одинаковых образах.

Фотография появилась в треде «Свекровь в дикой природе» на Reddit. По словам источников, женщина решила перещеголять будущую сноху и пришла на свадьбу сына в образе невесты.

У двух дам совпадает практически все — и наряды, и прически. Для торжественного дня невеста выбрала длинное белое кружевное платье с глубоким V-образным декольте и открытыми плечами. Мать жениха нашла полностью идентичный наряд. Пользователи Сети обратили внимание, что женщина даже подстриглась под главную героиню праздника.

На свадебной фотографии избранница стоит слева от жениха, а мама — справа. Интернет-пользователи подчеркнули, что снимок выглядит более, чем странно — создается ощущение, что у мужчины две невесты. Они добавили, что на это «неприятно смотреть».

«Мать жениха даже не представляет, насколько она не права», — раскритиковали женщину в комментариях.

Популярный в Сети снимок опубликовало издание Mirror, предварительно скрыв лица героев фотографии.

Groom's mum slammed for upstaging bride with 'near identical dress and hairdo'https://t.co/IfTYLI3xhF pic.twitter.com/e5ls9nTEgB — Mirror Weird News (@MirrorWeirdNews) August 2, 2019

Это не первый случай, когда матери жениха хочется почувствовать себя «королевой бала» на свадьбе сына. Ранее невеста из Великобритании пожаловалась на неуместный наряд будущей свекрови. По словам девушки, женщина выбрала церемонии чужого бракосочетания почти белое платье в пол с цветочным рисунком и шлейфом.