В Сети обсуждают мать жениха, пришедшую на свадьбу в платье невесты

Москва, 3 августа. В Сети активно обсуждают снимок со свадьбы, на которую невеста и мать жениха пришли в практически абсолютно одинаковых образах.

Фотография появилась в треде «Свекровь в дикой природе» на Reddit. По словам источников, женщина решила перещеголять будущую сноху и пришла на свадьбу сына в образе невесты.

У двух дам совпадает практически все — и наряды, и прически. Для торжественного дня невеста выбрала длинное белое кружевное платье с глубоким V-образным декольте и открытыми плечами. Мать жениха нашла полностью идентичный наряд. Пользователи Сети обратили внимание, что женщина даже подстриглась под главную героиню праздника.

На свадебной фотографии избранница стоит слева от жениха, а мама — справа. Интернет-пользователи подчеркнули, что снимок выглядит более, чем странно — создается ощущение, что у мужчины две невесты. Они добавили, что на это «неприятно смотреть».

Популярный в Сети снимок опубликовало издание Mirror, предварительно скрыв лица героев фотографии.

Groom's mum slammed for upstaging bride with 'near identical dress and hairdo'https://t.co/IfTYLI3xhF pic.twitter.com/e5ls9nTEgB