Путин подписал закон о компенсациях за изъятое судом жилье, купленное у мошенников

Москва, 3 августа. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий добросовестным покупателям получить компенсацию за изъятое судом жилье, приобретенное у мошенников. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно действующим нормам Гражданского кодекса, недвижимость, которая была приобретена у злоумышленников, продающих жилье незаконным путем, может быть истребована судом у добросовестных покупателей, ставших жертвами мошенников, или у наследников. Теперь граждане, которые таким образом лишились недвижимости, могут получить однократную денежную компенсацию стоимости жилья.

Компенсация будет выплачиваться из государственной казны. Размер выплаты будет определяться исходя либо из суммы реального ущерба, либо исходя из кадастровой стоимости истребованной недвижимости по выбору правообладателя после вступления в законную силу судебного акта об истребовании. Чтобы получить компенсацию, покупатель, пострадавший от рук мошенников, должен подать соответствующий иск. Деньги гражданин получит только после вступления в силу соответствующего судебного решения.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что закон будет иметь обратную силу. Обратиться в суд с требованием выплатить компенсацию «смогут и те, кто лишился жилья до 1 января 2020 года, именно с этой даты новый закон будет действовать», пояснил он.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал закон, запрещающий выдачу микрокредитов под залог жилья. Документ поможет предотвратить мошенничество с принадлежащей гражданам недвижимостью.