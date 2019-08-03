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Пьяный таксист вылетел на обочину при попытке сбежать от ДПС в Москве

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Пьяный таксист вылетел на обочину при попытке сбежать от ДПС в Москве

Москва, 3 августа. Автомобиль пьяного таксиста вылетел на обочину и перевернулся при попытке сбежать от сотрудников ДПС в Москве, сообщают источники Федерального агентства новостей.

Столичные сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль «Яндекс-Такси» для проверки документов. Однако водитель не стал следовать указаниям и попытался скрыться. Как позже выяснилось, таксист был пьян.

Сотрудники ДПС начали погоню за беглецом. В районе первой Фрезерной улицы, дома 2/1 таксист не справился с управлением: автомобиль вылетел на обочину и перевернулся.

Любитель пьяной езды был задержан. По словам очевидцев, он «сидел грустный в наручниках и обнимал столб». На месте происшествия работают спасатели и полиция. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео с места инцидента.

Ночью 2 августа пассажирский автобус и грузовой автомобиль Renault столкнулись в Апанасенковском районе Ставропольского края. По предварительным данным, автобус следовал по маршруту Волгоград — Ставрополь. В результате пять человек погибли, 19 человек пострадали.

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