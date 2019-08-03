Опубликовано видео гибели диджея Gabber в аварии на Украине

Москва, 3 августа. Момент гибели Александра Лисогора, известного как диджей Gabber, в аварии в Киеве попал на видео.

Трагедия произошла на проспекте Победы в столице Украины. По словам друга диджея Александра Барабошко, Gabber ехал на мотоцикле Honda. Следующий в попутном направлении легковой автомобиль Hyundai Trajet во время перестроения на соседнюю полосу, по которой двигался музыкант, сбил мотоцикл.

Мотоцикл застрял под передним левым колесом, а сам Лисогор оказался под бампером авто. Hyundai Trajet протащил несколько десятков метров по трассе свою жертву. Почему водитель автомобиля не остановился сразу после аварии, остается неизвестно. Видео с моментом гибели диджея опубликовал канал informator.ua на YouTube.

От полученных тяжелых травм груди и таза Лисогор скончался в больнице 1 августа.

Утром 3 августа пьяный водитель такси попытался сбежать от автомобиля сотрудников ДПС в центре Москвы. Нетрезвый водитель не справился с управлением: машину вылетела на обочину и перевернулась. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео с места происшествия.