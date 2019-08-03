США намерены договориться по ядерному соглашения с Москвой и Пекином. События дня. ФАН-ТВ

Перейдет ли Америка от слов к делу узнаем в ближайшее время. Напомним, США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности второго августа (ДРСМД).

«Я говорил с Россией о ядерном соглашении, чтобы они избавились от некоторых ядерных вооружений, и чтобы мы избавились тоже. По всей видимости, нам нужно будет привлечь Китай», — отметил президент США Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп уверен что Вашингтон достигнет договоренности по ядерному соглашению с Москвой и Пекином.

«В целях стабилизации обстановки в САР и в поддержку встречи в астанинском формате президент Асад принял решение о полном прекращении огня и любых наступательных действий в зоне деэскалации «Идлиб» с полуночи 2 августа 2019 года», — уточнил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Бакин.

Россия ожидает от Турции в течение суток выполнения договоренностей о выводе боевиков и вооружений в Идлибе. Действия Турции призваны стать ответным шагом на инициативу правительства Сирийской Арабской Республики (САР).

США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей

США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, так как Москва якобы не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона.

«Вашингтон решил присвоить себе функции суперполицейского и верховного арбитра, которому дано право назначать виновных и применять к ним репрессалии», — сообщили в посольстве РФ в США.

Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что несмотря на «‎откровенную провокацию» в деле об отравлении Скрипалей, этот инцидент вновь используется в качестве предлога для санкций.