Госдеп США раскрыл детали новых антироссийских санкций

Вашингтон, 3 августа. Новые антироссийские санкции США включают ограничения на госдолг и требование к международным организациям не предоставлять кредиты Москве. Об этом сообщили в американском Госдепартаменте.

В рамках второго раунда санкций США выступили против выдачи любого кредита, а также финансовой и технической помощи России со стороны таких международных организаций, как Всемирный банк и Международный валютный фонд. МВФ в настоящий момент не предоставляет кредиты России, а Всемирный банк, где Штаты играют ведущую роль, ввел ограничения на новые проекты на фоне разногласий Москвы и Вашингтона по Украине. Кроме того, американские банки теперь не смогут выдавать кредиты российскому правительству в иностранной валюте, сообщает KP.RU.

Также новый пакет антироссийских санкций ограничивает экспорт ряда товаров и технологий, список которых утвердит американское министерство торговли, передает телеканал «360». Ограничения коснутся только материалов, связанных с оружием массового уничтожения.

«Выдача лицензий на экспорт этих материалов российским компаниям, принадлежащим или финансирующимся государством, будет рассматриваться исходя из презумпции отказа», — заявили в Госдепе.

При этом отмечается, что санкции не будут распространяться на существующие контракты. В Госдепе подчеркнули, что новые санкции направлены на ограничение доступа России «к миллиардам долларов взаимной коммерческой деятельности с США».

Новые санкции должны вступить в силу через 15 дней после того, как Конгресс США получит уведомление о них, то есть 19 августа. Действовать ограничения будут минимум 12 месяцев, сообщает «ФедералПресс».

Ранее официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова назвала новые санкции США демонстрацией бессилия. Она подчеркнула, что планы лиц, которые пытаются оказать давление на Россию и стараются заставить Москву изменить свою политику путем ввода новых ограничений, регулярно проваливаются.

Отметим, что новый пакет антироссийских санкций вводится в связи с так называемым «делом Скрипалей». В начале марта прошлого года бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в британском Солсбери, как утверждает Лондон, с признаками отравления. Британские власти голословно обвинили Москву в причастности к этом инциденту. Россия все обвинения категорически отрицает. Представители РФ предлагали Лондону провести совместное расследование инцидента в Солсбери, но британцы ответили отказом. Кроме того, обвинители не представили никаких доказательств причастности России к произошедшему со Скрипалями.