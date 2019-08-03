Стала известна зарплата Зеленского на посту президента

Киев, 3 августа. Президент Украины Владимир Зеленский получает чуть больше тысячи долларов в месяц до вычета налогов. Такая же зарплата была и у предшественника Зеленского Петра Порошенко, сообщили в Государственном управлении делами Украины.

Например, в июне нынешний украинский лидер получил 28 тысяч гривен (около 72 тысяч рублей или 1,1 тысячи долларов). Из них он уплатил 5460 гривен налога (14 тысяч рублей или около 215 долларов).

«Других составляющих заработной платы (надбавок, премий и т.п.) президенту Украины не установлено», — сообщили в Госуправлении изданию «Громадське».

Отметим, что Петр Порошенко задекларировал за 2018 год доход в размере 336 тысяч гривен, то есть 28 тысяч гривен в месяц, что совпадает с зарплатой Зеленского, сообщает URA.RU.

Ранее был назван размер первой зарплаты Зеленского, который вступил в должность президента 20 мая 2019 года. В администрации украинского лидера сообщили, что за май он получил 12,7 тысячи гривен (483 доллара). Из этой суммы удержали 2,4 тысячи гривен (94 доллара) обязательных сборов и налогов.

Напомним, за 2018 год Зеленский задекларировал 9,7 миллиона гривен (около 370 тысяч долларов), а также квартиру, дом и несколько номеров в отеле. Согласно декларации, новый президент Украины в 2018 году заработал 4,2 миллиона гривен (около 160 тысяч долларов) в студии «Квартал 95» . Еще 5,5 миллиона гривен (около 210 тысяч долларов), как следует из документа, он получил из других источников.