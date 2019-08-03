Путин подписал закон, запретивший выдачу микрокредитов под залог жилья

Москва, 3 августа. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает выдавать микрокредиты под залог жилья. Документ, ужесточающий требования к микрофинансовым и микрокредитным организациям, был опубликован на официальном портале правовой информации.

Для того, чтобы предотвратить мошенничество с принадлежащими гражданам жилыми помещениями новый закон установил запрет на выдачу потребительских микрокредитов физическим лицам под залог принадлежащего им или другим физическим лицам жилья.

В связи с этим, всем видам микрофинансовых компаний будут предоставлены дополнительные возможности по идентификации клиентов. Им будет дана возможность делегирования права на идентификацию клиентов кредитным организациям, а также они самостоятельно смогут идентифицировать обратившихся к ним за кредитом при помощи государственных информационных систем. Правда, с некоторыми ограничениями.

Законом ужесточаются требования в отношении деловой репутации, квалификации менеджеров и собственников микрокредитных организаций. Они будут приведены в соответствие с подобными требованиями к репутации и квалификации менеджеров и бенефициаров микрофинансовых организаций.

Были установлены новые требования в отношении минимального размера капитала микрокредитной компании. С 1 июля 2020 года размер капитала должен увеличиться с 10 тыс. до 1 млн рублей, а затем, ежегодно увеличиваясь, он должен будет достигнуть 5 млн рублей 1 июля 2024 года.