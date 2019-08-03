Американский политолог назвал минусы санкций против «Северного потока — 2»

Вашингтон, 3 августа. Американский политолог Юджин Румер заявил, что американские санкции против «Северного потока — 2» вредны для США.

В своей статье для Politico Румер сообщил, что санкции против строительства газопровода, одобренные американскими сенаторами, принесут обратный эффект. По его словам, ограничения укрепят сотрудничество России с Китаем, а также внесут разлад в американо-германские отношения.

Румер утверждает, что санкции уже не смогут остановить «Газпром» и его европейских партнеров. Строительство газопровода, завершенное на две трети, будет продолжено, и политолог рекомендует Вашингтону поддержать этот проект.

«Северный поток — 2» гораздо сильнее увеличивает зависимость России от Европы, чем Европы от России. Он будет работать многие десятилетия, связав Россию обязательствами по поставкам газа в Европу в то время, как она столкнется с растущей конкуренцией со стороны других производителей и альтернативных источников энергии, которые, как прогнозируется, обеспечат более трети потребностей Европы в энергии к 2030 году», — пишет эксперт.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух нитей газопровода по дну Балтийского моря от побережья России до Германии. Ожидается, что он будет введен в эксплуатацию до конца текущего года.

В поддержку проекта выступают Германия, Австрия и Норвегия. Препятствуют его реализации США, рассматривающие Европу в качестве перспективного рынка для сбыта собственного сжиженного газа, и Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского газа в Европу. Вашингтон утверждает, что «Северный поток — 2» якобы представляет угрозу энергетической независимости ЕС.

Россия неоднократно подчеркивала, что «Северный поток — 2» носит исключительно коммерческий, а не геополитический характер, и направлен на получение прибыли и бесперебойное снабжение жителей Европы недорогим и качественным топливом.

Как пишут «Известия», компания Nord Stream уже уложила 1739 километров труб газопровода, что составляет около 71% от его протяженности по двум ниткам.