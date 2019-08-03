Видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии появилось в Сети

Москва, 3 августа. Минобороны РФ опубликовало видео, на котором запечатлены точечные удары по объектам боевиков в Сирии.

Видеозапись была сделана с беспилотных летательных аппаратов в небе над скоплениями террористов в сирийской провинции Идлиб. Один из фрагментов демонстрирует поражение пикапа боевиков. В других показываются уничтожение самоходного артиллерийского орудия и долговременных укреплений незаконных вооруженных формирований на севере Хамы.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Полтора года назад было объявлено об разгроме сил ИГИЛ1 (организация запрещена в РФ). Сейчас в республике продолжается зачистка от разрозненных остатков бандформирований, на первый план выходит политическое урегулирование, работа с беженцами, восстановление инфраструктуры страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.