Путин увеличил штрафы за радиоэлектронные устройства

Москва, 3 августа. Президент РФ Владимир Путин подписал законопроект об увеличении штрафов в сфере эксплуатации радиоэлектронных средств.

Документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, предусматривает увеличение штрафов за нарушения при проектировании, изготовлении и установке радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, а также вводит штраф за установку таких средств и устройств не по месту фактической регистрации.

Штраф за их изготовление и установку без разрешения составит до трех тысяч рублей с конфискацией устройств для граждан, до шести тысяч — для должностных лиц, до 60 тысяч — для юридических.

Установка средства вне места регистрации будет караться предупреждением либо штрафом в размере от 300 до 500 рублей для граждан, от 500 до 1000 для должностных лиц, столько же для предпринимателей без образования юрлица, для юридических лиц — от пяти до десяти тысяч рублей.

Как пишут «Известия», Путин также подписал законы, уточняющие понятие «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации». Теперь к ним не относятся приборы, находящиеся в свободном обороте, если им преднамеренно не приданы характеристики, позволяющие накапливать защищенную законом информацию, в том числе личную, семейную и коммерческую.