Москвичка подала в суд на известного хирурга после операции на груди

Москва, 3 августа. Москвичка подала в суд на известного пластического хирурга Гайка Бабаяна после неудачной операции по увеличению груди.

Как пишут «Народные новости», в разное время клиентами Бабаяна становились многие известные персоны, среди которых телеведущая Дана Борисова и светская львица Мария Погребняк. Его репутация оказалась подмоченной, после того как москвичка пожаловалась на неудачную пластическую операцию по увеличению груди.

По ее словам, импланты были вшиты неправильно, в результате чего сильно пострадала симметрия тела женщины. Жительница столицы заявила, что не ожидала подобного исхода, направляясь к хирургу такого уровня.

«Сотрудники клиники Бабаяна отказывались идти на переговоры. Говорили, что виной всему возрастные изменения в организме пострадавшей. Суд назначил экспертизу, в результате которой было выявлено нарушение», — рассказал адвокат москвички.

История закончилась благополучно для истицы. Она получила в качестве компенсации два миллиона рублей. Как сообщает Instagram-канал Mash, пострадавшая достигла желаемых результатов, сделав пластическую операцию у другого хирурга.

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