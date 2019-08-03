Украинские десантники проворовались в Донбассе

Киев, 3 августа. Командование ВСУ решило вывести 25-ю воздушно-десантную бригаду из зоны боевых действий в Донбассе из-за воровства.

Как сообщил начальник пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий, украинских десантников отвели с линии фронта из-за многочисленных случаев хищения оружия и боеприпасов, а также военного снаряжения, полученного от иностранных партнеров Киева. По словам Осадчего, гражданская война на юго-востоке Украины давно превратилась в источник нелегальных доходов для украинских командиров.

«По информации от доверенного источника в штабе Десантно-штурмовых войск, планируется проведение служебных разбирательств в отношении командного состава бригады с последующим увольнением или переводом виновных в другие подразделения», — сообщил Осадчий.

По его сведениям, случая воровства выявлены также в 14-й механизированной бригаде ВСУ. Там бесследно пропали 12 американских приборов ночного видения. В отношении командира бригады полковника Войченко и его заместителя по вооружению подполковника Щербины проводится разбирательство.

«Не исключено, что 14-я бригада станет следующей в очереди на выход из зоны карательной операции», — отметил Осадчий.

Начальник пресс-службы Народной милиции напомнил также, что в ВСУ растет недовольство военнослужащих материальным обеспечением — силовики не получают зарплату. Как пишут «Известия», украинские военные, проходящие службу по контракту, массово увольняются из вооруженных сил. Так, с начала 2019 года на Украине были уволены 9386 рядовых, старшин и сержантов. Это на треть больше, чем за тот же период прошлого года.