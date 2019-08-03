Скабеева прервала выступление оскорбившего Россию польского политолога

Москва, 3 августа. Телеведущая Ольга Скабеева эффектно прервала выступление польского политолога Якуба Корейбы, оскорбившего Россию.

В эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Корейба открыто обвинил Россию в «хамстве» по отношению к Западу. Польский эксперт заявил, что Украина, по его мнению, предпочтет американский газ российскому, поскольку Москва якобы «берет гораздо больше» в виде «суверенитета, независимости и национальной гордости».

Скабеева одернула спикера, напомнив тому, как США действуют в странах, которым оказывают «покровительство», устанавливая в них как экономический, так и политический контроль.

В ответ Корейба то ли в шутку, то ли всерьез заявил, что Польша «чувствует себя вполне комфортно под американской оккупацией» и порекомендовал России поучиться у «империалистов» в лице США, Франции и Британии.

«Мы уже поверили: вам хорошо под американской оккупацией. Убеждайте своих соседей», — прервала его телеведущая.

Несмотря на призывы прервать выступление, Корейба продолжил свою речь, заявив, что газовые проблемы Европы связаны не только с Украиной, но и со строительством «Северного потока — 2». По его словам, завершив строительство трубопровода, Россия «окончательно охамеет и станет империалистом».

«Выдохни, Якуб. Все, тишина. Отдохни и подумай об американской оккупации», — посоветовала политологу Скабеева.

Как пишут «Известия», ранее телеведущий Владимир Соловьев выгнал Корейбу из студии своей программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Ведущий заявил, что политолог «произвел впечатление бесноватого», когда назвал родственников жертв холокоста «притворяющимися жуликами».