Посольство РФ в США прокомментировало новые антироссийские санкции

Вашингтон, 3 августа. Посольство РФ в США заявило, что Вашингтон взял на себя роль верховного арбитра, введя очередные антироссийские санкции.

Как гласит заявление российского диппредставительства, США «забыли про презумпцию невиновности», принимая решение о введении второго пакета санкций против РФ из-за «дела Скрипалей», которое до сих пор остается нерасследованным.

«Нам так и не представили никаких свидетельств российской причастности к произошедшему в Солсбери, британская сторона отказывается от сотрудничества с Россией в расследовании инцидента. Вместо этого Вашингтон решил присвоить себе функции суперполицейского, которому дано право назначать виновных», — заявили в посольстве.

В заявлении говорится также, что США, применив в отношении России закон «О контроле над химическим и биологическим оружием» продемонстрировали всему миру «наплевательское отношение» к презумпции невиновности и необходимости доказывать выдвинутые обвинения.

Ранее стало известно, что США вводят второй пакет санкций против РФ из-за «дела Скрипалей», обвиняя Москву в том, что она не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона. Ограничения предусматривают запрет на выдачу займов, предоставление финансовой или технической помощи со стороны международных финансовых учреждений, а также запрещают американским банкам кредитовать правительство России.

Напомним, инцидент в Солсбери произошел в марте прошлого года. Тогда там были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Великобритания немедленно заявила о причастности к случившемуся России. Москва отвергает обвинения и предлагает провести совместное расследование, на что получает неизменный отказ.

Ранее «Известия» сообщили, что на прошлой неделе Сергей Скрипаль позвонил своим родным и сообщил, что находится под постоянным наблюдением врачей.