Вашингтон, 3 августа. Президент США Дональд Трамп заявил, что преграда на пути добрых отношений с РФ — расследование Мюллера — «мертва».

Такое заявление Трамп сделал, отвечая на вопрос журналиста о том, насколько хорошими он считает американо-российские отношения.

«Думаю, отношения хорошие. Мы стараемся, чтобы у нас были хорошие отношения. Это было очень тяжело в свете «охоты на ведьм», которая теперь мертва», — сказал президент США.

«Охотой на ведьм» американский лидер обычно называет расследование экс-спецпрокурора США Роберта Мюллера, который на протяжении двух лет тщетно искал доказательства имевшего якобы место вмешательства России в выборы в Соединенных Штатах. И в аппарате Трампа, и в Москве многократно опровергали эти обвинения, называя их следствием внутриполитической борьбы в США. Мюллер так и не нашел свидетельств «сговора» между Дональдом Трампом и Россией, после чего был вынужден подать в отставку.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что Мюллер сам попался на преступлении, нарушив решение американского суда, потребовавшего от него не лгать о российских компаниях.

Судебное решение напрямую запрещает бывшему спецпрокурору и его команде публично утверждать, что российская компания «Конкорд» якобы работает на правительство России. Однако Мюллер это постановление нарушает, совершая тем самым преступление.

Американский суд признал, что инициированное Минюстом США следствие неоднократно нарушало законы в деле о так называемом «российском вмешательстве» в американские выборы компании «Конкорд», принадлежащей петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину. Однако из-за юридической казуистики суд отказался привлечь к ответственности виновных в этом преступлении: спецпрокурора Роберта Мюллера и генпрокурора Уильяма Барра. Суд аргументировал свое решение тем, что Мюллер и Барр не знают американских законов, и это, мол, спасает их от уголовного наказания.

Было доказано, что представители обвинения — теперь уже бывший спецпрокурор Мюллер и генпрокурор Барр — нарушали американские законы сознательно. Они преднамеренно вышли за рамки обвинения, распространив информацию о деле в СМИ, что было признано давлением на присяжных и на суд. Согласно законодательству США, Мюллер и Барр должны быть привлечены к уголовной ответственности, на чем настаивала защита «Конкорда», однако этого пока не произошло.