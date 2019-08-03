Путин утвердил запрет на безосновательное продление ареста бизнесменов

Москва, 3 августа. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, исключающий продление ареста бизнесменов без обоснования следствия.

Для продления срока ареста предпринимателей следствие должно будет проводить активные действия в рамках расследования, а также обосновать суду причины соответствующего ходатайства. Документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, вводит поправки в Уголовно-процессуальный кодек (УПК) РФ.

Новый закон предусматривает необходимость излагать сведения о процессуальных действиях, произведенных с момента избрания меры пресечения или последнего продления срока содержания обвиняемого под стражей. Срок продления ареста бизнесменов должен определяться исходя из объема вышеуказанных действий.

Если в качестве причины продления срока указывается необходимость дальнейших действий, следователю придется указать, по какой причине они не были произведены ранее. Суд отныне вправе продлить арест на меньший срок, чем указано в ходатайстве, если решит, что его будет достаточно для следствия.

Законом также вносятся изменения в статью 108 УПК РФ «Заключение под стражу», уточняющие перечень лиц, к которым нельзя применить меру пресечения в виде заключения под стражу. К ним относятся индивидуальные предприниматели, совершившие преступления против собственности в связи с осуществлением ими предпринимательской деятельности или управлением принадлежащим им коммерческим имуществом. Также к ним отнесены представители управляющего органа коммерческой организации в связи с осуществлением ими своих полномочий либо в связи с осуществлением такой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности.