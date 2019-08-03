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Россия

Путин утвердил запрет на безосновательное продление ареста бизнесменов

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Путин утвердил запрет на безосновательное продление ареста бизнесменов

Москва, 3 августа. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, исключающий продление ареста бизнесменов без обоснования следствия.

Для продления срока ареста предпринимателей следствие должно будет проводить активные действия в рамках расследования, а также обосновать суду причины соответствующего ходатайства. Документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, вводит поправки в Уголовно-процессуальный кодек (УПК) РФ.

Новый закон предусматривает необходимость излагать сведения о процессуальных действиях, произведенных с момента избрания меры пресечения или последнего продления срока содержания обвиняемого под стражей. Срок продления ареста бизнесменов должен определяться исходя из объема вышеуказанных действий.

Путин утвердил запрет на безосновательное продление ареста бизнесменов

Если в качестве причины продления срока указывается необходимость дальнейших действий, следователю придется указать, по какой причине они не были произведены ранее. Суд отныне вправе продлить арест на меньший срок, чем указано в ходатайстве, если решит, что его будет достаточно для следствия.

Законом также вносятся изменения в статью 108 УПК РФ «Заключение под стражу», уточняющие перечень лиц, к которым нельзя применить меру пресечения в виде заключения под стражу. К ним относятся индивидуальные предприниматели, совершившие преступления против собственности в связи с осуществлением ими предпринимательской деятельности или управлением принадлежащим им коммерческим имуществом. Также к ним отнесены представители управляющего органа коммерческой организации в связи с осуществлением ими своих полномочий либо в связи с осуществлением такой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности.

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Источник: ТАСС
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