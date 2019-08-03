Трамп уверен, что договорится с РФ и Китаем по ядерному соглашению

Вашингтон, 3 августа. Президент США Дональд Трамп уверен что Вашингтон достигнет договоренности по ядерному соглашению с Москвой и Пекином.

Трамп заявил, что уже обсуждал этот вопрос с Россией и Китаем. В частности, он стал одной из основных тем его двусторонней встречи с лидером РФ Владимиром Путиным в ходе саммита G20 в японской Осаке.

«Я говорил с Россией о ядерном соглашении, чтобы они избавились от некоторых ядерных вооружений, и чтобы мы избавились тоже. По всей видимости, нам нужно будет привлечь Китай», — сообщил американский президент журналистам.

По словам Трампа, Вашингтон планирует подключить Пекин к переговорам по соглашению «в какой-то момент». Он назвал американо-китайские отношения «хорошими» и заявил, что Китай «с воодушевлением» отнесся к инициативе США.

«Отношения хорошие. Если мы сможем добиться соглашения, в рамках которого начнется сокращение ядерных вооружений, это станет отличной вещью для мира. Уверен, что это произойдет. Я обсуждал это с президентом Путиными, также обсуждал и с Китаем. Китай с очень большим воодушевлением отнесся к дискуссии по этому поводу», — рассказал Трамп.

Напомним, накануне США объявили о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Ранее Трамп обвинил Россию в испытании ракет, попадающих по действие ДРСМД. Москва отвергла все обвинения, сообщив, что технические характеристики ракеты не соответствуют запрещенным согласно условиям Договора.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан между СССР и США в декабре 1987 года и являлся бессрочным. Документ предусматривал ликвидацию сторонами соглашения ракет меньшей (от 500 до 1000 км) и средней дальности (до 5500 км) наземного базирования. К июню 1991 года обязательства стран по договору были выполнены. США уничтожили 846 ракет, СССР — 1846.

Как пишет «Газета.ру», сразу после выхода из ДРСМД в Пентагоне заявили о начале разработки ракет, ранее запрещенных Договором.