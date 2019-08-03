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Россия

Путин подписал закон о поиске пропавших детей с помощью геолокации

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Путин подписал закон о поиске пропавших детей с помощью геолокации

Москва, 3 августа. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий использовать данные геолокации для поиска пропавших детей.

Федеральный закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Документ предусматривает использование данных о местоположении мобильного телефона пропавшего ребенка по заявлению его родителей и на основании постановления органа, ведущего розыск.

С инициативой о принятии такого закона ранее выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Она подчеркнула, что оперативность при розыске ребенка намного повышает шансы на оказание помощи, именно это обеспечивает использование данных геолокации с мобильных телефонов. Яровая отметила, что принятие закона создаст реальные возможности для предотвращения тяжких последствий, когда ребенок потерялся, заблудился, попал в беду или стал жертвой преступников.

Путин подписал закон о поиске пропавших детей с помощью геолокации

По данным статистики, в 2017 году в России разыскивались около восьми тысяч несовершеннолетних, а в первом квартале прошлого года — около 2,5 тысяч детей. Каждое десятое из розыскных дел в стране возбуждается по факту пропажи ребенка.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что с принятием закона правоохранительные органы смогут в максимально сжатые сроки отследить местоположение телефона ребенка, что существенно ускорит его поиск.

Как пишет «Газета.ру», в конце июля законопроект об использовании данных геолокации при поиске детей прошел одобрение в Совете Федерации Федерального Собрания РФ.

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Источник: РИА Новости
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