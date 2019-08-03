Москва ожидает от Анкары выполнения договоренностей по Идлибу

Москва, 3 августа. Россия ожидает от Турции в течение суток выполнения договоренностей о выводе боевиков и вооружений в Идлибе.

Действия Турции призваны стать ответным шагом на инициативу правительства Сирийской Арабской Республики (САР) о полном прекращении огня и наступательных действий в Идлибской зоне деэскалации. О соответствующем решении президента Сирии Башара Асада журналистам рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Бакин.

«В целях стабилизации обстановки в САР и в поддержку встречи в астанинском формате президент Асад принял решение о полном прекращении огня и любых наступательных действий в зоне деэскалации «Идлиб» с полуночи 2 августа 2019 года. В ответ в течение 24 часов от турецкой стороны ожидается полное выполнение договоренностей, предусматривающих вывод боевиков и вооружения из демилитаризованной зоны, прекращение обстрелов, разблокирование трассы Дамаск — Алеппо», — сообщил он.

Как отметил Бакин, боевики нарушили режим тишины, обстреляв город Кардаха в провинции Латакия, известный как родина президента Асада и находящийся в полутора десятках километров к северу от российской авиационной базы Хмеймим.

«Обстрел из реактивной системы залпового огня совершен боевиками из района Джебель-Шабо на территории идлибской зоны деэскалации. В районе населенного пункта Кардаха зафиксировано 12 разрывов. В результате один мирный житель погиб, трое получили ранения», — рассказал генерал-майор.

Напомним, Идлиб остается последним регионом Сирии под контролем незаконных вооруженных формирований. Там была создана зона деэскалации, куда могли свободно переместиться боевики, не желающие сложить оружие.

В сентябре прошлого года в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились в течение месяца создать в Идлибе демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения позиций боевиков и войск Сирии, но Анкара попросила об отсрочке в связи с неспособностью обеспечить безопасность в этом секторе.