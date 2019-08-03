Москва, 3 августа. Президент России Владимир Путин подписал закон о снижении штрафов для РЖД за нарушение сроков доставки грузов.

Подписанный президентом закон снижает размер штрафов для РЖД за опоздания при доставке грузов или порожних вагонов, принадлежащих другим собственникам, железнодорожным транспортом. Штраф отныне не может превышать половины стоимости перевозки. Ранее его максимальный уровень мог достигать 100% от оплаты за перевозку данных грузов. Кроме того, размер пеней, начисляемых за каждые сутки просрочки, сокращается с 9% до 6% от стоимости перевозки.

Ранее в правительстве России отметили, что РЖД должны работать не только на увеличение скорости доставки грузов, но и на рост грузопотока, а также развитие сети высокоскоростных железных дорог для пассажирских перевозок на базе уже существующей инфраструктуры.

В связи с этим кабмин счел своевременными и обоснованными меры по выравниванию размеров штрафа перевозчику в соответствии с международными нормами и законодательством государств ЕАЭС.