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Россия

Путин ратифицировал меняющие статус ОДКБ протоколы

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Путин ратифицировал меняющие статус ОДКБ протоколы

Москва, 3 июля. Президент РФ Владимир Путин ратифицировал протоколы, меняющие устав и правовой статус ОДКБ.

Документы за подписью российского лидера размещены на официальном интернет-портале правовой информации. Один из протоколов подписан также президентами других стран Организации Договора о коллективной безопасности — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана — в ноябре прошлого года. Он предусматривает, что в состав Совета коллективной безопасности входят главы государств ОДКБ либо главы правительств в случае, если они наделены полномочиями принимать решения, входящие компетенцию Совета.

Путин ратифицировал меняющие статус ОДКБ протоколы

Еще один документ вносит изменения в устав ОДКБ. Этот протокол вводит возможность получения статуса наблюдателя государствами, не входящими в ОДКБ, а также международными организациями, заинтересованными в изучении нормативно-правовой базы и практического опыта деятельности Организации, без необходимости участвовать в ее мероприятиях.

Статус партнера могут получить страны и организации, не являющиеся членами ОДКБ, но разделяющие ее цели, желающие развивать сотрудничество с принятием на себя обязательств участия в практических мероприятиях Организации.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что протоколы, призванные изменить устав и статус ОДКБ, рассматривались в начале июня на внеочередном заседании Совета Государственной думы РФ.

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Источник: РИА Новости
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