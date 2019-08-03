Взрывы в Бангкоке изменили план экскурсий туристов из России

Бангкок, 3 августа. Взрывы в Бангкоке стали причиной изменений в плане экскурсий российских туристов. Гражданам РФ рекомендовано воздержаться от посещения правительственных кварталов.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) также рекомендует соотечественникам проявить повышенную осторожность при поездках в общественном транспорте. В организации уточнили, что российские туристы в Бангкоке находятся в безопасности.

«Туроператоры, работающие на направлении, заявили, что немногочисленные туристы, которые сейчас в Бангкоке, находятся в безопасности. Связь с горячей линией круглосуточная, поддержка русскоязычная. Продолжительность нахождения туристов в Бангкоке, как правило, составляет максимум две ночи», — указали в АТОР.

Ранее стало известно о двух взрывах в Бангкоке. RT сообщает о двух пострадавших.