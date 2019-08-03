Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Взрывы в Бангкоке изменили план экскурсий туристов из России

106
0 Оставить комментарий

Взрывы в Бангкоке изменили план экскурсий туристов из России

Бангкок, 3 августа. Взрывы в Бангкоке стали причиной изменений в плане экскурсий российских туристов. Гражданам РФ рекомендовано воздержаться от посещения правительственных кварталов.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) также рекомендует соотечественникам проявить повышенную осторожность при поездках в общественном транспорте. В организации уточнили, что российские туристы в Бангкоке находятся в безопасности.

«Туроператоры, работающие на направлении, заявили, что немногочисленные туристы, которые сейчас в Бангкоке, находятся в безопасности. Связь с горячей линией круглосуточная, поддержка русскоязычная. Продолжительность нахождения туристов в Бангкоке, как правило, составляет максимум две ночи», — указали в АТОР.

Ранее стало известно о двух взрывах в Бангкоке. RT сообщает о двух пострадавших.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров