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Путин ратифицировал соглашение с КНР о спутниковых системах ГЛОНАСС и «Бэйдоу»

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Путин ратифицировал соглашение с КНР о спутниковых системах ГЛОНАСС и «Бэйдоу»

Москва, 3 августа. Президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение с Китаем о сотрудничестве в сфере применения навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и «Бэйдоу». Текст документа обнародован на портале правовой информации.

Из соглашения следует, что его целью является взаимовыгодное сотрудничество в области использования глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и «Бэйдоу».

Стороны подчеркивают, что применение обеих систем направлено исключительно на мирные цели, обмен опытом и развитие навигационных технологий.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон  снижении ставки налога на добавленную стоимость для фруктов и ягод. В то же время, налоговая льгота для производителей пальмового масла упразднена.

Газета.ru отмечает, что изменения в законодательстве обеспечат дополнительные поступления в государственный бюджет и стимулируют производство высококачественной молочной продукции.  

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