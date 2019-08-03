Киев активизирует диалог с НАТО на фоне разрыва Вашингтоном ДРСМД

Киев, 3 августа. Украина активизирует диалог с НАТО в связи с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Как сообщает МИД Украины, страна «в течение всего времени существования» ДРСМД «неуклонно придерживалась» положений договора, несмотря на то, что не была его стороной. После расторжения договора по инициативе США, Киев ищет пути «укрепления обороноспособности».

«В ответ на агрессивные действия России и с учетом прекращения действия ДРСМД Украина активизирует диалог с НАТО для обсуждения возможных путей укрепления обороноспособности всего восточного фланга альянса», — говорится в сообщении украинского внешнеполитического ведомства.

Напомним, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан между СССР и США в декабре 1987 года и являлся бессрочным. Документ предусматривал ликвидацию сторонами соглашения ракет меньшей (от 500 до 1000 км) и средней дальности (до 5500 км) наземного базирования. К июню 1991 года обязательства стран по договору были выполнены. США уничтожили 846 ракет, СССР — 1846.

Осенью прошлого года американский президент Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона выйти из договора в одностороннем порядке, поскольку Россия якобы проводит испытания запрещенных ракет. Действие ДРСМД по инициативе США прекращено 2 августа.

Москва последовательно отвергает все обвинения, подчеркивая, что технические характеристики испытываемых ракет находятся в пределах разрешенных договором параметров и выдвигает Вашингтону встречные претензии.

Как пишет «Газета.ру», сразу же после официального выхода из ДРСМД США объявили, что в ближайшее время испытают неядерную крылатую ракету, разработку которой вели, прикрываясь обвинениями в адрес России.