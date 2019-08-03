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СНБО Украины раскрыл тему встречи Зеленского с Трампом в США

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СНБО Украины раскрыл тему встречи Зеленского с Трампом в США

Киев, 3 августа. Встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа будет посвящена вопросам безопасности. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк.

По его словам, вопросы безопасности составят 80% от общей повестки переговоров.

«Вопрос безопасности — это где-то 80% в целом нашей повестки дня между Соединёнными Штатами и Украиной. Это очень важно, и будет в будущем во время встречи лидеров основой, по сути, этих переговоров», — цитирует украинское издание «Новое время».

RT напоминает, что глава Украины Владимир Зеленский анонсировал свой визит в Соединенные Штаты летом 2019 года.

Ранее Зеленский рассказал о том, как страна будет праздновать День независимости. По его словам, в этот день состоится «шествие достоинства».

«Вместе с военными в мероприятии также примут участие медики, учителя, спортсмены, дипломаты и волонтеры», — цитирует Газета.ru.

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