Ученые объяснили, почему в России установилась аномальная погода

Москва, 3 августа. Специалисты объяснили аномальную погоду, установившуюся в России летом 2019 года. Ситуацию прокомментировал глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, в первой половине августа температура воздуха опустится значительно ниже нормы. В большинстве районов Северо-Западного федерального округа будет холоднее обычного.

Противоположная тенденция наблюдается в Ямало-Ненецком округе и Ханты-Мансийске. Здесь столбик термометра поднимется выше средних показателей. На благоприятные погодные условия могут рассчитывать также жители Бурятии, Забайкальского края и Приморья. Вильфанд объясняет ситуацию высоким стационарным циклоном над Уралом.

«Это значит, что вся европейская территория России будет не менее восьми-девяти дней находиться в тылу этого циклона, куда будут «закачиваться» воздушные массы не с северо-запада или с севера, что, в общем-то, более привычно, а с северо-востока», — отметил специалист.

Он уточнил, что источником холодных воздушных потоков являются арктические широты с моря Лаптевых, с Карского моря, а также с Новой Земли. Он отметил тенденцию к сокращению разницы в температуры между полюсом и экватором.

«В экваториальных районах температура почти не меняется. И это значит, что различие температур между экватором и полюсом уменьшается. В свою очередь, это приводит к тому, что возрастает количество или повторяемость меридиональных процессов», — заключил эксперт.

Ранее синоптики рассказали о том, какой будет погода в августе в России. Об этом писала Газета.ru.