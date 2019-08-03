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Один человек погиб при обстреле со стороны боевиков в Сирии

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Один человек погиб при обстреле со стороны боевиков в Сирии

Дамаск, 3 августа. Один человек погиб при обстреле со стороны боевиков в провинции Латакия Сирйиской Арабской Республики. Об этом сообщил глава российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

Глава ЦПВС отметил, что, несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня, боевики вновь открыли огонь в провинции Латакия. В результате погиб один человек.

«В нарушение установленного режима тишины второго августа 2019 года в 06.55 незаконными вооруженными формированиями произведен обстрел населенного пункта Кардаха провинции Латакия… в результате обстрелов один мирный житель погиб, трое получили ранения», — сказал Бакин.

Он добавил, что незаконные вооруженные формирования из Джебель-Шахбо вели огонь из реактивной системы залпового огня.

Ранее сообщалось о согласовании конституционной комиссии в САР по итогам переговоров в Казахстане. Об этом писала RT.

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