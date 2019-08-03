Путин подписал закон о повышении детских пособий в России

Москва, 3 августа. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении детских пособий. Действие нормативного акта охватывает большую часть семей в России.

В частности, увеличатся пособия на первого или второго ребенка. Продлятся и выплаты на детей, не достигших трехлетнего возраста. Текст законопроекта подготовило правительство РФ. Правовой акт вносит коррективы в критерии нуждаемости семей. Отныне семьи, доход которых не превышает 45 тысяч рублей, будут получать помощь в размере около десяти тысяч рублей.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о снижении размера НДС для фруктов и ягод. Одновременно отменена налоговая льгота для пальмового масла. Специалисты утверждают, что закон обеспечит дополнительные поступления в государственный бюджет в размере около 5 миллиардов рублей.

Газета.ru отмечает также, что законодатель стимулирует производство высококачественной молочной продукции.