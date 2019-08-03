Жена Мамаева пожаловалась на проблемы с деньгами

Москва, 3 августа. Супруга полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана пожаловалась на финансовые проблемы. Она призналась, что вынуждена выставить на продажу дорогой автомобиль.

Жена Мамаева также анонсировала вступление в дело супруга нового адвоката. Она не стала прогнозировать, удовлетворит ли суд прошение об условно-досрочном освобождении футболиста.

«Я что, судья какой-то? Не знаю, освободят или нет. По-моему, это было очевидно, что он подаст такое прошение. Его новый адвокат скоро проявится. А мне пришлось выставить машину на продажу, чтобы были деньги. И до освобождения Паши финансовая ситуация вряд ли выправится», — сказала Алана Мамаева.

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вместе со своим коллегой из «Зенита» Александром Кокориным предстал перед судом за избиение двух человек. Позорный поступок спортсменов был зафиксирован камерами видеонаблюдения. Оба были признаны виновными. Футболисты совершили преступление, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Кокорина приговорили к полутора годам лишения свободы. Мамаев проведет в заключении на месяц меньше.

Ранее Кокорин и Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии. Об этом писала RT.

«Как мы поняли, здесь нас весь лагерь ждал. Арестанты приняли по-доброму. Всем интересно было поговорить с нами, так что в первое время голова кипела», — прокомментировал Мамаев.

Футболист добавил, что прибытие новичков обошлось без «обрядов посвящения» и прочих подобных ритуалов. У обоих спортсменов нет жалоб на условия содержания.