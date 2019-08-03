Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с дядей

Ярославль, 3 августа. Племянница бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория рассказала подробности телефонной беседы с дядей.

Разговор между ними состоялся 26 июня. По ее словам, возвращаться в Россию Сергей не собирается.

«Все его звонки длятся не более пяти минут. Видимо, именно столько ему разрешают с нами говорить. В этот раз он сказал, что не намерен возвращаться в Россию», — сказала женщина.

Виктория отметила также, что Скрипаль не поздравил маму с днем рожденья. Это обстоятельство огорчило семью.

«Конечно же, мы ждали. Бабушка была очень расстроена», — передает РИА Новости.

4 марта 2018 года сообщалось о покушении на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Британские власти безосновательно обвинили в инциденте российские власти. Требования Москвы предоставить доказательства этих утверждений Лондон проигнорировал.

В Соединенном Королевстве утверждали, якобы располагают доказательствами причастности РФ к отравлению. Но специалисты из лаборатории Портон-Даун эту информацию опровергли. После этого сообщение о «доказательствах» были спешны удалены.

Ранее Россия отправила ноту в министерство иностранных дел Великобритании в связи с делом Скрипаля. Об этом писала RT. Также об отравлении Скрипаля высказался президент РФ Владимир Путин. Он поставил под сомнений причастность британских спецслужб к отравлению Скрипаля.