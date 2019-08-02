Путин продлил и расширил «дачную амнистию»

Москва, 2 августа. Президент России Владимир Путин продлил и расширил действие так называемой «дачной амнистии». С текстом закона можно ознакомиться на портале правовой информации.

Упрощенный порядок регистрации домов, возведенных на садовых участках, будет действовать до 1 марта 2021 года. Собственникам и законным владельцам земельных участков этой категории понадобится только технический план. При этом заявители смогут самостоятельно подать документы в органы регистрации.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об уменьшении ставки налога на добавленную стоимость для фруктов и ягод. Одновременно прекратит свое действие налоговая льгота для пальмового масла. По мнению специалистов, закон будет стимулировать производство высококачественной молочной продукции, а также обеспечит дополнительные поступления в государственный бюджет.

Газета.ru напоминает, что в пользу такого нормативного акта ранее высказался глава правительства РФ Дмитрий Медведев.