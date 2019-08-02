Путин снизил НДС для фруктов и повысил налог на пальмовое масло

Москва, 2 августа. Президент России Владимир Путин подписал закон о снижении ставки НДС на ягоды и фрукты, увеличив ставку этого налога для пальмового масла. Нормативный акт обнародован на портале правовой информации. Закон вступает в силу с 1 октября 2019 года.

По словам спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, закон позволит отечественным производителям увеличить прибыль и направить дополнительные ресурсы на закладку новых садов.

В свою очередь, повышение размера НДС для пальмового масла обеспечат дополнительные доходы в государственный бюджет. Кроме того, такой шаг стимулирует производство молочной продукции высокого качества.

Экономисты полагают, что отмена налоговых льгот для пальмового масла обеспечит увеличение бюджета примерно на пять миллиардов рублей.

Ранее в пользу снижения НДС на фрукты и ягоды высказался глава правительства России Дмитрий Медведев. Об этом писала Газета.ru.