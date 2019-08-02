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Россия

Путин подписал закон о регистрации нефтедобывающих платформ в Каспийском море

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Путин подписал закон о регистрации нефтедобывающих платформ в Каспийском море

Москва, 2 августа. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о регистрации искусственных сооружений, расположенных в российском секторе Каспийского моря. Нормативный акт опубликован на официальном портале правовой информации.

Законодательная инициатива была вызвана ненадлежащим учетом буровых установок и других объектов в регионе. Власти Астраханской области неоднократно указывали на данный факт. Закон «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне РФ» призван исправить ситуацию. Он устанавливает порядок создания, эксплуатации и использования таких объектов, а также проведение соответствующих работ.

Ранее президент РФ Владимир Путин своим указом упростил процедуру получения российского гражданства для граждан Украины. Об этом писала RT. Отныне воспользоваться преимуществами особого порядка смогут не только жители охваченного военным конфликтом Донбасса, но и другие граждане Украины.

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