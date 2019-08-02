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«Зенит» объявил о трансфере Малкома из «Барселоны»

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«Зенит» объявил о трансфере Малкома из «Барселоны»

Санкт-Петербург, 2 августа. Футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга объявил о переходе в состав команды полузащитника Малкома из каталонской «Барселоны». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение рассчитано на пять лет. Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак отметил, что бразилец подписан с прицелом на выступления в Лиге чемпионов. Наставник высоко оценил качества каталонца. По словам Семака, в условиях лимита на легионеров клуб нуждается исключительно в качественных футболистах из-за рубежа.

«Зенит» объявил о трансфере Малкома из «Барселоны»

«Условия нового лимита предполагают, что все легионеры  — очень и очень сильные. Других вариантов просто не существует. И для этой Лиги чемпионов, и для будущего сезона с новым лимитом нужны очень сильные легионеры, к которым я могу причислить Малкома», — сказал коуч.

Газета.ru отмечает, что новобранец уже прибыл в город на Неве. Он даже успел поделиться фотографиями на фоне одной из улиц Петербурга.

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