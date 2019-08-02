Ведущий «Новостного фронта» призвал к контрнаступлению в информационной войне 

К созданию Украиной пропагандистского телеканала, который будет вещать на Крым нужно отнестись со всей серьезностью. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) заявил ведущий телеканала «Новостной фронт» Сергей Веселовский. Он убежден в необходимости не только обороняться на информационном пространстве, но и активно вести наступательные действия.

По мнению эксперта, в этой ситуации нет ничего смешного.

«Это не столько смешно, сколько тревожно, — считает он. – В первую очередь потому, что молодые россияне, видя только фасад, присматриваются к тому, что происходит на Украине. Они не видят сути, не понимают, что там на самом деле. Тем, более, что на Украину для них поехать бывает проблематично».

«Либералы, которые ездят на Украину, рассказывают, как там либерально, как там демократично, как там прозрачно проходят выборы. Какой там Зеленский – молодой яркий креативный политик на фоне русских «старцев мордора», — отметил собеседник ФАН.

По мнению Веселовского, на этот телеканал не просто так вернулся Савик Шустер.

«Это человек, который еще в 80-х годах в Афганистане был на передовой антисоветской информационной войны. Его вернули не просто так. Он сейчас будет одним из главных русскоязычных спикеров и ведущих ток-шоу. Ставка будет сделана на него и на других русских-русофобов», — объяснил эксперт.

«Это на самом-то деле достаточно тревожно, — считает он. — Мы, по большому счету, не можем этому противостоять. Благо, этот украинский телеканал у нас скорее будут смотреть в интернете, потому что он практически никуда не будет добивать».

Веселовский при этом полагает, что жители Донбасса более устойчивы к украинской пропаганде, чем жители Крыма.

«Потому что жители Крыма расслабились – они не воевали, они не успели прочувствовать, что такое палачи, убийцы, каратели», — констатировал он.

«Так что я бы не смеялся и иронией тут не разбавлял, — предостерегает он. — Против нас ведется целенаправленная, спланированная, хорошо срежиссированная война. А мы, СМИ, такие как «Новостной фронт», РИА ФАН, «Журналистская правда» и т. д., ведем в ней партизанскую войну».

Сергей уверен в необходимости интенсифицировать не только оборону, но и начать контрнаступление.

«Нужны русскоязычные украинские ресурсы, которые будут посредством Интернета влиять и на Украину, и на Молдавию, и на Белоруссию, и на Казахстан, и на другие бывшие союзные республики. Хватит смотреть на них как на суверенные государства. Они – не суверенные, они все – лимитрофы, на территории которых американцы работают, не встречая никакого сопротивления ни со стороны местных элит, ни нашего. Это – наша территория, населенная нашими людьми, пора ее спасать. Мы обязаны защищать наших людей хотя бы в информационном поле» — подытожил он.

Напомним, что советник Владимира Зеленского Никита Потураев в эфире одной из западных радиостанций объявил о работе над созданием телеканала, который будет работать «в первую очередь на «оккупированные территории» и за границу».