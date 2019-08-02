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День ВДВ в Москве. ФАН-ТВ

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2 августа в России отметили День ВДВ. В этом году Воздушно-десантным войскам исполнилось 89 лет. Традиционно праздник отмечается его виновниками на широкую ногу: народные гуляния, концерты и купания в фонтанах в этом году не исключение. И даже непогода в Москве не помешала смелым десантникам окунуться в воду.

Кстати, праздник голубых беретов совпадает с церковным — Ильин день. Так что десантники уже давно считают, что пророк Илия их небесный покровитель. В честь праздника в Москве прошел Крестный ход. От храма Илии Пророка к Лобному месту на Красной площади прошли тысячи человек. Позже в самом центре столицы состоялись показательные выступления почетной роты курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища и кадетских корпусов.

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