Захарова назвала новые санкции США против РФ демонстрацией бессилия

Москва, 2 августа. Власти Соединенных Штатов продолжают использовать инсценировку с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии для обострения отношений с Россией и введения новых санкций, заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на официальном сайте дипведомства.

Инициаторы санкционного нажима на Россию держат курс на то, чтобы заставить Москву изменить свою внутреннюю и внешнюю политику, однако их планы провалились, подчеркнула Захарова.

«Тот факт, что нынешние санкции станут по счету 72-ми с 2011 года, наглядно демонстрирует крах всех предыдущих попыток давления и обреченность новых. Вашингтон всякий раз лишь выставляет напоказ свое бессилие», — заявил официальный представитель МИД России.

Захарова добавила, что участников акции с отравлением Скрипалей до сих пор скрывают «из опасения разоблачения». При этом американское руководство использует эту историю как предлог для введения ограничительных мер против РФ, отметила российский дипломат. По мнению Захаровой, антироссийские санкции в сущности бессмысленны.

«Как мы уже отмечали, авторы многочисленных санкционных списков теперь делают основной расчет на пропагандистский эффект, на постоянное продвижение темы санкций в медийном пространстве», — добавила Захарова.

Ранее стало известно, что американский президент Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России. Причиной для введения новых ограничительных мер США назвали то, что Москва «не предоставила требуемых гарантий» неповторения ситуации со Скрипалями, отметил «Ридус».

В начале марта прошлого года бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в британском Солсбери, как утверждает Лондон, с признаками отравления, напомнил НСН. Британские власти голословно обвинили Москву в причастности к отравлению. Россия все обвинения категорически отрицает. Представители РФ предлагали Лондону провести совместное расследование инцидента в Солсбери, но британцы ответили отказом, отметил «Царьград».