США приступили к разработке ракет, запрещенных ДРСМД

Вашингтон, 2 августа. США приступили к разработке неядерных ракет наземного базирования, которые были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), об этом сообщили в Пентагоне.

В американском оборонном ведомстве заявили, что приступили к научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам с 2017 года. Изначально Пентагон разрабатывал мобильные крылатые и баллистические ракеты неядерного исполнения. Эти проекты находятся на ранних стадиях, так как Вашингтон якобы «скрупулезно выполнял свои обязательства по ДРСМД», добавили в Пентагоне.

«Теперь, когда мы вышли, министерство обороны будет в полной мере продолжать разработку этих обычных ракет наземного базирования в качестве разумного ответа на действия России и в рамках более широкого набора обычных вариантов удара объединенных сил», — заявил пресс-секретарь Пентагона Джонатан Хоффман.

В пятницу госсекретарь США Майк Помпео официально объявил о том, что Штаты выходят из договора. Россия уже ответила, что примет зеркальные меры и тоже выйдет из соглашения: 2 августа в МИД РФ сообщили о прекращении действия ДРСМД по инициативе США. В Москве неоднократно отвергали все обвинения Вашингтона в нарушении условий ДРСМД, обращая внимание на то, что ответственность за рост напряженности в мире ляжет на США.

В МИД РФ также заявили, что прекращение действия Договора о РСМД в результате выхода из него Вашингтона требует безотлагательных мер по стабилизации ситуации и сохранению должного уровня предсказуемости в отношениях России и США. В Москве подчеркнули, что Россия уже сделала первый шаг, отказавшись в одностороннем порядке развертывать наземные ракеты в тех регионах, где не будет американских ракет.