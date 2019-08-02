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Мосгорсуд признал законным отказ зарегистрировать Жданова из-за поддельных подписей

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Мосгорсуд признал законным отказ зарегистрировать Жданова из-за поддельных подписей

Москва, 2 августа. Московский городской суд признал законным отказ в регистрации кандидатом в Мосгордуму директора так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Ивана Жданова. Об этом сообщает пресс-службе суда.

Жданов подал иск в суд с требованием признать незаконным решение Московского городского избирательного комитета об отказе зарегистрировать его кандидатом Мосгордумы. Суд отклонил иск Жданова, оставив в силе решение Мосизбиркома.

Жданов не смог принять участия в судебном заседании, так как в настоящее время он отбывает 15 суток административного ареста за призывы к участию в несанкционированном митинге, который состоялся 27 июля в Москве.

Напомним, 27 июля в Москве состоялась незаконная акция протеста, которая была организованна «независимыми кандидатами» в депутаты Мосгордумы из команды скандального блогера Алексея Навального.

Поводом для проведения несанкционированного митинга стал отказ Мосизбиркома зарегистрировать кандидатами в депутаты Мосгордумы сторонников Навального из-за фальсификации избирательных документов и многочисленных нарушений.

Стоит отметить, что все независимые кандидаты из команды Навального были пойманы на фальсификации подписных листов. 29 июня сотрудники столичной полиции обнаружили подпольную «фабрику», где осуществлялась фальсификация подписных листов в поддержку так называемых независимых кандидатов. Кроме того, в подписных листах сторонников Навального были обнаружены «мертвые души».

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