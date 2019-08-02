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Сексолог рассказал, что больше всего привлекает мужчин в женской фигуре

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Сексолог рассказал, что больше всего привлекает мужчин в женской фигуре

Москва, 2 августа. Большую часть мужчин привлекают в женской внешности ноги, заявил сексолог и профессор Московского института психоанализа Александр Полеев.

Некоторые склонны считать, что мужчинам нравится в женщинах пышная грудь и ягодицы, однако, по словам сексолога, самая привлекательная часть тела для мужской половины человечества — ноги.

«Большинство любят ноги, ягодицы. Но некоторые помешаны на груди. Это во многом зависит от детских впечатлений. Конечно, есть такие исследования, но это процентов 30 отдают предпочтение груди. Большинство фиксируются на ногах. Они должны быть длинные, стройные», — сказа Полеев в интервью «Пятому каналу».

Специалист также обратил внимание на то, что предпочтения мужчин объясняются детскими впечатлениями. В связи с этим выбор мужчин всегда индивидуален, заметил он.

То же самое касается женщин. Однако, по словам Полеева, у прекрасной половины человечества с выбором мужчин все гораздо сложнее. Сексолог объяснил это тем, что женщин может привлекать конкретная часть тела, например, руки, и они будут обращать внимание только на это.

«Есть женщины, которые вообще любят только руки, и не важно, какой ты внешности, или глаза», — добавил он.

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Источник: Пятый канал
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